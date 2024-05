Magalhães coordena equipe do DRM do RJ no Rio Grande do Sul

Estado do Rio – O Governo do Rio de Janeiro enviou, na quinta-feira (16), uma equipe de 12 geotécnicos do Departamento de Recursos Minerais (DRM) ao Rio Grande do Sul. Liderada pelo presidente do Departamento, Luiz Magalhães, a equipe se junta à força-tarefa do Corpo de Bombeiros, que, desde o início do mês, ajuda nos resgates e buscas às vítimas das fortes chuvas que atingem o estado.

À tarde, a equipe do DRM se reuniu com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira. Os geotécnicos irão realizar mapeamento de risco remanescente (quando o evento já ocorreu) em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Igrejinhas e Rolande, a pedido dos municípios, que ficam na região serrana do estado.

“Vamos auxiliar na identificação dos setores de risco e na delimitação do risco residual das áreas atingidas. A primeira fase do trabalho será de 15 dias, de acordo com a nossa previsão. Mas não temos prazo para voltar. Ficaremos aqui o tempo que for necessário. Viemos com passagem de ida, sem previsão de volta” , explica o presidente do DRM, Luiz Magalhães.