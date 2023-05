Maio Amarelo: PRF realiza atividades sobre segurança no trânsito em Resende

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 19:43 horas

Resende – A Polícia Rodoviária Federal realizou, na tarde desta terça-feira (30), uma ação educativa na Nissan do Brasil, em Resende. A ação faz parte do Maio Amarelo 2023, no qual são realizadas ações preventivas e educativas para segurança viária.

A atividade consistiu em uma simulação de comando da PRF, com fiscalização de excesso de velocidade através de radar portátil e abordagens nas quais os funcionários da referida empresa eram informados sobre quais condutas adotadas na condução e quais situações referentes à conservação de seus veículos acarretariam autuações de trânsito em um cenário real. No processo, os condutores eram conscientizados quanto a boas práticas no trânsito, como uso do cinto de segurança e respeito aos limites de velocidade.

Segundo a PRF, o objetivo consiste em aumentar a educação para o trânsito, com foco na promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito. Anualmente, mais de 30 mil pessoas perdem sua vida precocemente devido a acidentes de trânsito no Brasil. No total, cerca de 100 pessoas foram alcançadas por esta ação educativa.