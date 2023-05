Maior acessibilidade agrada frequentadores do Zoo de Volta Redonda no feriado

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 14:17 horas

Espaço recebeu centenas de pessoas nesta segunda-feira

Volta Redonda – O bom tempo atraiu dezenas de famílias de Volta Redonda para o Zoológico Municipal, na Vila Santa Cecília, para curtir o feriado de 1º de maio. O espaço, que contou com a presença de recreadores infantis e com atividades como pintura de rosto, foi tomado por crianças de diversas idades.

A engenheira civil Íris Meire, por exemplo, aproveitou a folga para levar a filha, de seis anos, para brincar nos brinquedos adaptados para pessoas com deficiência. Ela, que ficou um bom tempo sem frequentar o espaço, se surpreendeu. “Quando eu tinha só meus filhos mais velhos, vinha quase todo final de semana. Mas com a deterioração do espaço e a diminuição da acessibilidade, passei a não vir mais. Hoje é a primeira vez”, contou em entrevista ao DIÁRIO DO VALE.

“Vim com meus pais juntos, com meu irmão, para ajudar com as questões de deslocamento da minha filha. Fiquei felizmente surpresa com a implementação dos brinquedos adaptados, com o melhor calçamento nas vias e com a recepção carinhosa de todos os funcionários. Estou bem feliz em relação ao que tinha antes”, disse Íris, destacando, porém, que outros usuários do Zoo devem estar atentos para não estragar os equipamentos adaptados para quem tem alguma deficiência.

“Precisamos de espaço, e devido a pessoas que têm mais acesso e estragam os brinquedos, acabamos ficando restritos”, explicou a engenheira, pedindo aos demais frequentadores que, se possível, não usem os brinquedos adaptados. “É reservado. É para incluir, não para segregar”, finalizou.



A engenheira Íris Meire e família no Zoo de Volta Redonda

Foto: Evandro Freitas

Fotos: Evandro Freitas