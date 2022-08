Maior evento de karatê do Estado do Rio nos últimos tempos é realizado em Resende

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 15:11 horas

Resende- No último domingo, 28, a Federação Interestilos de karatê do Rio de janeiro(FIKARJ), por intermédio da Secretaria municipal de Esporte e Lazer de Resende realizou o Campeonato Estadual de karatê interestilos/Open Resende de Karatê.

A competição aconteceu no Ginásio do Colégio Salesiano e contou com a participação de 464 atletas de todo estado do Rio de janeiro.

Foram disputadas 130 categorias individuais e 16 de equipe.

O mestre Roosevelt Barbosa, presidente da Federação, agradeceu ao prefeito Diogo Baliero e ao Secretário de Esportes, Davi do Esporte por ter proporcionado aos karatecas do Rio de janeiro uma competição de primeiríssima qualidade com todo apoio logístico, administrativo e operacional necessário.

Das 22 academias participantes de todo o Estado, os 5 primeiros colocados geral foram:

1° lugar: equipe Black Belt de Barra Mansa/Resende

2° lugar: equipe RK3 de Valença

3° lugar: equipe AKS de Paracambi

4° lugar: equipe Menkyo de Volta Redonda

5° lugar: equipe LiDAM de Magé.

O Mestre Roosevelt em entrevista ao Diário do Vale, salientou que este campeonato foi a seletiva para o campeonato brasileiro de karatê interestilos da CBKI que será realizado nos dias 17 e 18 de setembro no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, onde a expectativa de número de atletas ultrapassa 2000.

“Portanto todos os atletas classificados em até 3°lugar, mas 146 categorias disputadas estão automaticamente convocadas para compor a Seleção Carioca de karatê interestilos da FIKARJ”, destacou o mestre Roosecelt.