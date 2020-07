Maioria dos casos confirmados da Covid-19 em Barra do Piraí já estão recuperados

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 18:36 horas

Barra do Piraí – Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Barra do Piraí, a maioria dos casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus já estão recuperados. O município possui 577 casos confirmados, sendo que 535 já estão recuperados, além de 30 óbitos causados pela doença. Isso significa que Barra do Piraí possui 12 moradores com vírus ativo em todo município, sendo que oito estão internados e quatro em isolamento domiciliar.

Dos internados estão: homem de 63 anos (internado Santa Casa BP), homem de 64 anos (internado Santa Casa BP), homem de 73 anos (internado na Santa Casa BP), mulher de 46 anos (internada na Unimed BP), mulher de 55 anos (internada no Hospital Santa Maria – BM), homem de 69 anos (internado na Unimed – VR), homem de 57 anos (internado no Hospital Santa Maria – BM) e mulher de 65 anos (internada Unimed VR).

O município possui cinco pacientes internados na UTI, sendo três confirmados e dois suspeitos, além de cinco pacientes internados nos leitos de clínica médica, sendo um confirmado e quatro suspeitos.