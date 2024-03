Maioria dos países do G20 perdeu posições no ranking IDH 2022

País – A maioria dos países do Grupo das 20 maiores economias globais registraram queda no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas em 2022, de acordo com dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Segundo o relatório, as mudanças climáticas descontroladas e as dificuldades das instituições de responder à crise, bem como a crescente polarização dentro dos países impuseram um “impasse global”, mesmo para as nações mais ricas do mundo.

O IDH varia de zero a 1. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições de desenvolvimento humano nos países. A análise é realizada partir de dados sobre mercado de trabalho, educação, expectativa de vida, igualdade entre homens e mulheres, entre outros.

Dos países-membros do G20, na comparação entre 2021 e 2022, a República da Coreia, a China, o México, a Indonésia e a Índia subiram no ranking de IDH. Com destaque aos mexicanos que subiram seis posições no índice. A Alemanha e a Itália mantiveram as posições. Os demais, como o caso do Brasil e da África do Sul, registraram queda entre os anos analisados pelo estudo.

De acordo com Achim Steiner, administrador global do PNUD, ainda é possível reduzir as desigualdades no que diz respeito ao desenvolvimento humano, mas o mundo precisa aprender algumas lições e “capitalizar nossas conexões globais, escolhendo a cooperação em vez do conflito”.

“O Relatório mostra como a má gestão de interdependências transfronteiriças (a resposta à pandemia de Covid-19, por exemplo) está na raiz do muitos desafios contemporâneos, que vão desde a dívida em numerosos países de baixo e médio rendimento, às ameaças à segurança alimentar, a um sentimento generalizado de desempoderamento em todo o mundo”, pontua Steiner no documento.

Reimaginar a cooperação global

Nesta edição, o índice faz uma defesa pela revisão das noções atuais de cooperação entre os países, indicando a necessidade de uma arquitetura conectada aos desafios do século 21 e da urgência de “repensar o financiamento internacional para complementar a ajuda aos países pobres e à assistência humanitária” em casos de emergência.