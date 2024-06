Maioria dos pequenos negócios do RJ vende em canais digitais, aponta Sebrae

Estado do Rio – Uma pesquisa do Sebrae aponta que no Rio de Janeiro, 67% dos empreendedores vendem utilizando as redes sociais, aplicativos ou internet. Apenas 33% dos donos de pequenos negócios não utilizam nenhuma ferramenta digital.

Dentro do seu modelo de negócio, 43% de empreendedores do estado resolveram investir no seu empreendimento, principalmente em informática (equipamentos e software); máquinas e aparelhos; instalações e ampliação de espaço físico; e no treinamento de sócios e colaboradores.

“O empreendedor precisa estabelecer uma conexão com o seu cliente, reforçando uma entrega com valor. Quem empreende precisa unir estratégias de forma integrada e apostando nas tendências de mercado”, avalia Ana Lucia Lima, gerente de Projetos do Sebrae Rio.

Expectativas para o fim do ano

A cada três empresários do Rio de Janeiro acreditam que 2024 será melhor que o ano passado. Já 17% acham que será igual e 16% consideram que será um período pior nos negócios.

“Empreender traz enormes desafios diários. A pesquisa indica que conseguir mais clientes será um diferencial para quem empreende. Por isso, o planejamento em marketing é muito importante para o empreendedor”, reforça Ana.