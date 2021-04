Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 17:54 horas

Leitos de UTI da rede pública chegam a 93% de ocupação e nas enfermarias atingem 66,1%

Volta Redonda – Mais 17 mortes por Covid-19 são confirmadas em Volta Redonda, chegando ao total de 640, desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pela prefeitura na tarde desta segunda-feira, dia 12. No domingo, dia 11, o município confirmou quatro óbitos e no sábado, dia 10, outras seis mortes por Covid-19. Em apenas três dias (de sábado a segunda), Volta Redonda registrou 27 vítimas fatais da doença.

A divulgação dos óbitos não significa que as mortes ocorreram neste período, já que o registro não ocorre simultaneamente.

A ocupação dos leitos de UTI´s (Unidade de Tratamento Intensivo) na rede pública chega a 93,5%, enquanto a taxa de leitos clínicos está em 66,1%. Os dados constam no boletim epidemiológico feito pelo governo municipal, com dados do E-SUS.

Na rede privada, os hospitais têm 46,5% de leitos clínicos ocupados e a taxa nas UTI´s chega a 67% de ocupação.

Volta Redonda segue na bandeira vermelha, alto risco de disseminação do novo coronavírus, segundo a SES RJ (Secretaria Estadual do Rio de Janeiro). Já foram aplicadas mais de 54 mil doses de vacinas contra a Covid-19.