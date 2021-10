Mais cinco bairros de Itatiaia receberam neste sábado a campanha de vacinação antirrábica

Matéria publicada em 23 de outubro de 2021, 10:53 horas

Itatiaia- De acordo com o calendário de imunização, a prefeitura de Itatiaia iniciou neste sábado, dia 23, a Campanha de Vacinação Antirrábica em mais cinco bairros do município.

Nesta etapa de vacinação que iniciou às 9h e vai se estender até às 16h, em postos fixos, estão sendo vacinados cães e gatos dos bairros Campo Alegre, Jardim Itatiaia, Vila Flórida, Vila Pinheiro e Nova Conquista.

Na oportunidade deverão ser vacinados contra a raiva todos os animais a partir de quatro meses de idade, mesmo os que já foram imunizados em anos anteriores. Lembrando que para receber a dose da vacina o animal não pode estar doente e nem as fêmeas no período de gestação.

De acordo com a secretaria de saúde, a campanha começou em setembro e a meta é vacinar 7,5 mil cães e gatos. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A orientação para a pessoa que for agredida por um animal é que lave imediatamente o ferimento com água e sabão, e procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Mais informações sobre a Campanha podem ser obtidas junto ao setor de Vigilância Ambiental que fica na Avenida dos Expedicionários, 425, Centro. O telefone para contato é o 3352-4243.

Confira os locais de vacinação:

Campo Alegre – Praça da Emancipação

Jardim Itatiaia – Associação de Moradores

Vila Flórida – Unidade de Saúde do bairro

Vila Pinheiro – Escola Campo Belo

Nova Conquista – Tenda na entrada do bairro