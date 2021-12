Mais de 1.500 quilômetros de sinalização são revitalizados nas rodovias estaduais

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 18:40 horas

Rio- Com o objetivo de garantir mais segurança a quem passa pelas estradas estaduais do Rio de Janeiro, o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), revitalizou, de janeiro até o dia 26 de novembro deste ano, a sinalização horizontal de cerca de 1.600 quilômetros em 31 rodovias estaduais. Das verticais, foram 1.736 placas implantadas.

O contrato, com investimento de aproximadamente R$ 24 milhões, garante a renovação e a manutenção das sinalizações das estradas do estado, gerando 190 novos empregos.

O secretário das Cidades, Uruan Andrade, ressalta que, desde 2019, o DER tem investido na revitalização da sinalização das rodovias fluminenses:

– É essencial oferecer maior segurança aos motoristas que transitam na malha rodoviária estadual – disse Uruan.

Ao longo desses quase três anos, o DER já contemplou 4.027 quilômetros de rodovias com sinalização horizontal. Os trabalhos abrangem tanto a sinalização horizontal quanto a vertical (em alguns trechos), as faixas de eixo central/bordas de pistas, colocação de tachas refletivas e marcações em alto-relevo.

O presidente do DER-RJ, Herbert Marques, destaca a importância das ações nas rodovias:

– Ter estradas bem cuidadas e bem sinalizadas é fundamental para a segurança viária – destaca Herbert.

Furtar ou pichar placa de sinalização é crime, que além de colocar em risco a vida das pessoas, onera os cofres do estado.