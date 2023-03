Mais de 100 mil brasileiros têm HIV e não sabem - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 07:44 horas

Maioria é de jovens entre 15 e 24 anos, segundo Ministério da Saúde. Após período de restrições em razão da Covid-19, campanha visa alertar sobre a importância do sexo seguro e da testagem para o diagnóstico precoce

País – Segundo dados do Ministério da Saúde, de 1980 até junho de 2022, foram identificados 1.088.536 casos de aids no Brasil. Além disso, estima-se que cerca de 108 mil pessoas ainda não têm o diagnóstico, sendo a maioria jovens com idade entre 15 e 24 anos, que vivem com o vírus HIV em seu corpo e não sabem. A informação é da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

Tendo em vista o fim das restrições causadas pela pandemia, o Ministério lançou uma campanha nacional de prevenção às ISTs focada no público mais jovem. A mobilização busca incentivar um comportamento sexual seguro, estimular a testagem sorológica e o tratamento precoce de todas infecções sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV.

“Não faça sexo sem proteção, use camisinha. Não importa sua orientação sexual, o SUS disponibiliza camisinha de graça em todas as unidades básicas de saúde de todo o Brasil. Se informe também sobre todas as formas de proteção contra infecção pelo vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E se você ainda não se vacinou sobre a Covid-19 ou está com doses em atraso, procure uma unidade de saúde e complete a sua cobertura vacinal”, alertou a ministra da Saúde Nísia Trindade.

Em todas as Unidades Básicas de Saúde estão disponíveis preservativos e também testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), que podem ser solicitados de forma rápida, gratuita e discreta.

A enfermeira Adelice Silva, da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Superquadra 19, em Cidade Ocidental (GO), explica que todos que precisarem podem buscar a Unidade de Saúde mais perto da sua casa para ter acesso a orientações e atendimentos referentes às ISTs. “Pode procurar a Unidade mais próxima da sua cidade e fazer os testes de HIV, Sífilis, hepatite B e C. Os testes rápidos do SUS permitem o diagnóstico em até 30 minutos, pode procurar o posto, sua unidade, e chegando lá nós estamos prontos para servir a toda a população”, explicou.

Fonte: Brasil 61