Mais de 11 mil famílias de Angra dos Reis receberão ‘Kit Higiene’ a partir desta segunda-feira

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 11:25 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis começará a distribuição dos kits de higiene e limpeza a partir desta segunda-feira (04). Cerca de 11.068 famílias inscritas no programa Bolsa Família, e que estão ativas no pagamento do mês de abril, receberão os produtos.

Confira o calendário de distribuição no link ou entre em contato com a prefeitura de Angra dos Reis pelo telefone 3377-8311.

Para evitar aglomerações, a prefeitura organizou um calendário especial, com 32 pontos de distribuição e divisão por letras das iniciais do titular do cartão do Bolsa Família. As distribuições ocorrerão de 9h30 às 17h nos lugares de maior movimento. Já em locais onde a quantidade de kit a ser distribuído for menor, ocorrerá em apenas um turno, de manhã (9h às 13h) ou à tarde (13h30 às 17h).

Para receber os produtos, o titular do Bolsa Família deve comparecer ao local indicado portando o cartão do benefício e documento com foto. Lá ele assinará uma listagem e retirar o kit, que auxiliará na intensificação da higiene e na prevenção contra o coronavírus.

Os kits são compostos de dois litros de água sanitária, dois litros de álcool 70%, quatro unidades de detergente líquido, com 500ml cada, cinco sabonetes e cinco barras de sabão neutro. A distribuição ocorrerá até o dia 15 deste mês, e terá o apoio da Secretaria de Educação que cederá as escolas.