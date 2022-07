Mais de 12,8 milhões de eleitores estão aptos a votar em outubro

Matéria publicada em 19 de julho de 2022, 20:07 horas

Rio – Terceiro maior colégio eleitoral do país, o estado do Rio de Janeiro possui 12.827.296 eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. O quantitativo representa 8,2% do eleitorado nacional e apresenta um aumento de 3,37% no eleitorado fluminense, em relação às últimas eleições gerais. Em 2018, o número de pessoas habilitadas a votar no Rio era de 12.408.340.

De acordo com dados do TSE, São Paulo possui o maior eleitorado do Brasil, com 34.667.793 (22,16%), seguido de Minas Gerais, que fica na segunda posição com 16.290.870 (10,41%). Em todo o país, são 156.454.011 brasileiras e brasileiros que deverão comparecer às urnas para escolha dos cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.

Gênero e nome social

O Cadastro Eleitoral de 2022 mostra que a maior parte do eleitorado fluminense é composta por mulheres. Ao todo, são 6.916.729 eleitoras, o que equivale a 54% do total. Os homens são 5.900.224. Há ainda outros 10.343 votantes sem informação sobre o sexo, num total de 0,08%. Eleitoras e eleitores com nome social somam 4.868.

Faixa etária

O quantitativo do eleitorado na faixa etária de 16 e 17 anos no estado do Rio saltou de 52.743, em 2018, para 123.573, em 2022, o que representa um crescimento de 134%. O total de eleitoras e eleitores fluminenses com idade acima de 70 anos também aumentou. Em relação a 2018 houve um crescimento de 15% nessa faixa etária do eleitorado, que passou de 1.395.067, em 2018, para 1.609.557. O voto é facultativo para os jovens com menos de 18 anos e os idosos que já completaram 70 anos.

Distribuição geográfica

No estado do Rio, a Capital tem o maior número de pessoas aptas a votar: 5.002.621. Na sequência, está a cidade de Duque de Caxias (672.121), seguida de São Gonçalo (670.644) e Nova Iguaçu (611.833). Há 22 municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores.

Já as três cidades com menor eleitorado são Macuco (7.153), São José de Ubá (7.364) e Laje do Muriaé (7.394). No estado do Rio, existem 11 municípios com menos de 10 mil eleitoras e eleitores.

Pessoas com deficiência

No estado do Rio, 86.646 pessoas declararam ter algum tipo de deficiência, sendo que a maior parte está relacionada à locomoção, com 39.315 eleitoras e eleitores, ou 41,75% do total. Em 2018, eram 54.976 pessoas com deficiência.

Essa é uma informação que depende da autodeclaração da eleitora ou eleitor. Assim, o cadastro eleitoral só indica se alguém possui algum tipo de deficiência quando a própria pessoa informa essa condição ao buscar atendimento da Justiça Eleitoral.