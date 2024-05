Mais de 140 pilotos irão se reunir em Volta Redonda para a Copa Brasil de Kart Indoor

Volta Redonda – A 13ª Edição da Copa Brasil de Kart Indoor, uma das principais competições de Kart amador do país, trará muita velocidade para Volta Redonda neste fim de semana.

A Copa Brasil será realizada no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no sábado (4) e no domingo (5), a partir das 8h e terá a participação de mais de 140 pilotos, de 11 estados do país (AM, CE, DF, ES, MG, PB, PE, PR, RJ, SC e SP).

A competição faz parte da Nacional Kart Rental, que é uma liga composta pelas principais competições de Kart de aluguel realizadas no Brasil.

As pontuações obtidas pelos pilotos nestas competições valem para o ranking da liga.

O evento terá entrada gratuita para o público e será uma das principais opções de lazer no final de semana na região.

Os organizadores estimam que mais de 700 pessoas compareçam por dia no Kartódromo para acompanhar as corridas que reunirão alguns dos melhores pilotos amadores do Brasil.

“É uma grande satisfação sediarmos mais uma edição da Copa Brasil de Kart Indoor, que é uma competição tradicional e que passou a fazer parte do calendário de eventos esportivos da cidade e que traz para Volta Redonda pessoas de diversos locais do Brasil”, disse o CEO do Kartódromo e organizador da Copa Brasil, Felipe Falcão Fardim.

Transmissão ao vivo

As corridas também serão transmitidas ao vivo pelo YouTube. As transmissões possibilitarão que familiares, amigos dos pilotos e apaixonados pelo kartismo que puderem ir ao Kartódromo acompanhem as provas da Copa Brasil.

“Sabemos que muitas pessoas são apaixonadas pelo kartismo e assim como na última edição, transmitiremos as corridas da Copa Brasil, gratuitamente e ao vivo pelo YouTube. Isto possibilitará que pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo acompanhem a competição”, contou o organizador.

Mais do que um evento esportivo

Felipe falou que a Copa Brasil, por ser uma competição de grande porte, é uma oportunidade de difundir a cultura do kartismo e também será uma opção de lazer para as famílias da região Sul Fluminense.

“O Kart é um esporte apaixonante e aqui na região temos muitos fãs de todas as idades desta modalidade, que poderão acompanhar de perto e gratuitamente uma competição de grande porte. Além disso, será uma oportunidade de lazer para pessoas e famílias se divertirem durante o final de semana aqui no Kartódromo. Estamos prontos para recebê-los e com muito carinho, conforto e segurança”, afirmou Felipe.