Mais de 150 animais ganham novos lares neste primeiro semestre em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de julho de 2022, 12:24 horas

Adoções foram realizadas durante o espaço de adoção ‘Família Animal’, promovido pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal

Volta Redonda – “Não compre o seu melhor amigo, adote!” Este é o lema do espaço de adoção “Família Animal”, realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

O espaço já promoveu a adoção de mais de 150 animais durante este primeiro semestre de 2022. O evento é realizado aos finais de semana em espaços centrais da cidade, como supermercados, shoppings ou durante eventos promovidos pela prefeitura, como a ‘Rua de Compras’, por exemplo. A coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, comemorou os números de adoções e destacou a importância do projeto.

“É muito importante estarmos promovendo esta adoção responsável dos animais, conscientizando as pessoas para que adotem e não comprem o seu cachorro ou gato. A “Família Animal” vem sendo um sucesso e tenho certeza que iremos aumentar ainda mais este número de adoções, fechando 2022 com muitos novos lares para os nossos animais”, afirmou.

A coordenadora explicou que os interessados em serem tutor precisam apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, além de serem maiores de 18 anos e terem que assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

“Os animais adultos disponibilizados no espaço estão castrados e os filhotes terão castração garantida pela prefeitura, apresentando cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao Centro de Controle de Zoonoses”, ressaltou.

Como doar

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientadas sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção.

Outras informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3350-7123, ou na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado.