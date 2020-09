Mais de 150 professores aprovados em concurso público de Volta Redonda são convocados

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 12:35 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda convocou mais de 150 professores aprovados em concurso público de 2019. Cerca de cem docentes, que estavam no primeiro grupo de convocados, em agosto deste ano, já estão trabalhando. De acordo com a prefeitura, até o mês de outubro, 295 professores serão convocados no total.

Os 150 professores convocados em setembro ficaram divididos em oito grupos e devem comparecer no auditório da SME, na Rua Santa Helena, 22, no bairro Niterói. Eles serão recebidos em quatro horários diferentes, às 8h, 9h30, 11h e 13h, nas próximas quinta-feira e sexta-feira (1º e 02 de outubro). No local, receberão encaminhamento para realização de exames médicos, orientações sobre documentação, além de outros procedimentos para a posse nos cargos, em substituição aos contratados sob Reda (Regime Especial de Direito Administrativo).

Segundo Rita Andrade, secretária de Educação, os contratos sob Reda devem ser prolongados pelo tempo necessário até que os aprovados tomem posse, fazendo a substituição de forma gradual.

– A qualidade do ensino não pode ser prejudicada e vamos melhorar ainda mais com a chegada dos concursados. Essa convocação é fruto de todo um planejamento que coloca a educação como uma das prioridades nesta gestão municipal. Fizemos concursos públicos, construímos e reformamos escolas, capacitamos profissionais. São investimentos que resultam em uma melhor qualidade de ensino para nossos jovens – detalhou Rita.

Cargos estão divididos entre Docente I, que atende anos do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano; e Docente II, que atende para Matemática, Língua Portuguesa, Ciências e Geografia nos anos finais do Fundamental, do 6º ao 9º ano.