Mais de 2.400 cápsulas de cocaína e 490 trouxinhas de maconha são apreendidas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 12:50 horas

Barra do Piraí – Mais de 2.400 cápsulas de cocaína e 490 trouxinhas de maconha foram apreendidas na noite de domingo (04), em Barra do Piraí. A ocorrência foi registrada na Rua Estevão Conrado de Almeida, no bairro Parque São Joaquim.

Após denúncia anônima, a Polícia Militar foi até o local, onde supostamente dois suspeitos teriam enterrado uma bolsa grande, com drogas em um pasto. Os agentes fizeram as buscas e encontraram a sacola com a bolsa. Nela foram achados 2.415 cápsulas de cocaína e 490 trouxinhas de maconha.

Ninguém foi preso, mas o material apreendido foi levado para a 88ªDP (Barra do Piraí).