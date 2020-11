Mais de 200 pacientes aguardam na fila dos leitos de Covid-19 no RJ

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 11:46 horas

Taxa de ocupação das UTIs é de 85%, e nas enfermarias, 47%

Rio de Janeiro – Duzentos e vinte e nove pacientes com coronavírus ou com suspeita da doença esperam um leito na rede pública do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

A taxa de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) é de 85%, e nas enfermarias, 47%.

Metade dos pacientes esperam um leito na UTI.

Na capital, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 90%, e nas enfermarias, 69%.

Desde a quarta-feira (25), os hospitais públicos estão lotados. Alguns leitos ficam bloqueados para pacientes que já estão internados e possam evoluir para a UTI.

O governador em exercício Cláudio Castro anunciou na terça-feira (24) uma campanha de testagem em massa da população, mas ainda não deu detalhes da operação.

Fonte: G1