Mais de 30 vagas de emprego são oferecidas em VR nesta semana

Volta Redonda – O Sine de Volta Redonda (Serviço Nacional de Emprego) está oferecendo mais de 30 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades disponíveis são para motociclista, vendedor, gerente de loja, operador de caixa, auxiliar de escritório, técnico de informática, atendente automotivo, supervisor de vendas e merchandising.

As contratações são para empresas do município e outras cidades da região. Os interessados devem entrar em contato com o posto avançado do Sine, localizado na Subprefeitura, na Avenida Antônio de Almeida, número 46, bairro Retiro. Nesta quarta-feira, dia 16, às 10h, haverá as primeiras entrevistas de emprego para as vagas de motociclista.

“É imprescindível ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria A, além do ensino médio completo e disponibilidade de horário. As vagas são para homens e mulheres e entre os benefícios estão vale-alimentação e vale-combustível, plano de saúde, seguro de vida e outros”, explicou a responsável pelo posto avançado do Sine Volta Redonda, Lindalva Moura.

Os interessados em outras vagas podem entregar o currículo no local. Semanalmente, a Prefeitura de Volta Redonda divulga as vagas de emprego disponíveis na cidade, região ou estado nas redes sociais (@prefeituravr).

“No posto do Sine, os moradores também têm acesso à captação unificada de mão de obra, além do controle do pagamento do seguro-desemprego, confecção da carteira de trabalho e, principalmente, as oportunidades de emprego”, acrescenta Lindalva.