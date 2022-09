Mais de 35 bairros de VR estão sendo atendidos pelas equipes de manutenção da SMI

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 17:26 horas

Secretaria de Infraestrutura realiza serviços de tapa-buraco, roçada, limpeza, reparos e retiradas de entulho, entre outros

Volta Redonda- Uma série de manutenções está sendo realizado em Volta Redonda pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). De acordo com o cronograma da Pasta, mais de 35 bairros estão sendo atendidos pelas equipes de trabalho. Entre os serviços executados estão: limpeza de ruas e bueiros, roçadas, capinas, construção de muros de contenção, tapa-buracos, reformas de praças, quadras poliesportivas e reparos na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro Siderópolis, além da continuidade das obras de revitalização da Rodoviária Prefeito Francisco Torres.

A limpeza de bueiros e reparos na rede de saneamento básico aconteceram nos bairros Água Limpa, Voldac, Três Poços, Santo Agostinho, Roma II, Retiro, São Luiz, São Sebastião, Santa Cruz I, Roma e Padre Josimo. O pacote de serviços inclui construções de muros de contenção na Avenida dos Mineiros, na altura do Nº 690, no bairro Belmonte, e na Estrada União, no Retiro.

Houve também a retirada de entulho em diversos bairros, entre eles Vale Verde, Santa Cruz II, Vila Brasília, Santa Rita do Zarur, São Sebastião, Morada da Colina, Vila Americana, Volta Grande, Mariana Torres, Nossa Senhora das Graças, Belmonte, Samoa/Jardim Belvedere, Jardim Paraíba, Santa Cruz e Voldac.

Operações tapa-buracos ocorrem em trechos dos bairros: Água Limpa, Aterrado, Belmonte, Conforto, Fazendinha, Jardim Amália, Jardim Normândia, Minerlândia, Morada da Colina, Parque das Ilhas, Parque do Contorno, Ponte Alta, Recanto do Bosque, São Cristóvão, Vila Americana e Vila Santa Cecília. Já a roçada alcançou a Rodovia dos Metalúrgicos e os bairros Belmonte, Siderlândia e Vila Rica/Tiradentes. Também receberam o serviço áreas no Aero Clube, Água Limpa, São Geraldo, Laranjal, Retiro, Ponte Alta, Vila Santa Cecília, Ilha São João e Santa Cruz.

Reformas de praças e UBSF

O cronograma inclui reformas nas praças Ademar Pinto e Samoa, nos bairros Jardim Paraíba e Jardim Belvedere, respectivamente; canteiro da Avenida dos Ex-Combatentes, no Santa Cruz, e na Avenida Afrânio Bastos, na Ponte Alta. Funcionários da SMI também atuam com reparos na UBSF Siderópolis, quadra society da Água Limpa e no vestiário em frente à pedreira em Três Poços.

As equipes da Pasta também estão empenhadas na confecção de grades para o Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), revitalização da Praça Maria, no bairro Santa Rita do Zarur, e manutenção do campo na Água Limpa.