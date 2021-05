Mais de 396 quilombolas de Angra são vacinados contra a Covid-19

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 14:12 horas

Angra dos Reis – A Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis realizou uma nova ação de vacinação contra a Covid-19 na comunidade Remanescente do Quilombo de Santa Rita do Bracuí. A pasta seguiu as determinações da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Ao todo, foram imunizados 396 descendentes e remanescentes das comunidades formadas por escravizados fugitivos receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca. Vale lembrar que no dia 26 de março, 147 quilombolas já haviam recebido a primeira dose imunizante contra o coronavírus, totalizando 543 pessoas vacinadas.

Parte dos moradores foram vacinados pelos profissionais de saúde em suas próprias residências e outro grupo recebeu a vacina na Escola Municipal Áurea Pires da Gama, na Santa Rita do Bracuí.

Vacinação nesta semana

Nesta semana, Angra dos Reis seguirá avançando no Plano Municipal de Imunização com foco nas pessoas com comorbidades, entre 59 e 50 anos. Nesta terça (18) e quarta-feira (19), serão vacinadas pessoas de 55 anos com comorbidades, enquanto que na quinta (20) e sexta (21) pessoas com 54 anos, também com comorbidades.

Agendamento

Para ser vacinado, o morador deve realizar o agendamento por telefone ou presencialmente nos postos de saúde. A lista com todos os endereços e telefones das unidades está no www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude.

Documentação

No dia da vacinação a pessoa deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprove a comorbidade. Os idosos que vão tomar a segunda dose devem levar o comprovante da primeira aplicação.

Vacinômetro

Segundo o último vacinômetro divulgado pela Secretaria de Saúde, até a sexta-feira (14), 47.087 doses já haviam sido aplicadas em Angra dos Reis, sendo 30.538 primeiras doses e 16.549 segundas.