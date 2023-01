Mais de 4 mil crianças e adolescentes participam de colônia de férias em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 08:25 horas

Volta Redonda – Mais de 4 mil crianças e adolescentes de 7 a 17 anos participam da ‘Colônia de Férias de Verão’, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda. As atividades esportivas, de lazer, oficinas culturais, passeios e muita diversão seguem até o dia 3 de fevereiro, das 8h às 11h30. As ações acontecem em 15 polos espalhados pela cidade.

Um dos participantes é Theo Duarte, de 9 anos. Se divertindo junto com outros amigos no ginásio do bairro Retiro, ele era só alegria durante as atividades.

– Estamos aqui nos divertindo bastante. Está tudo muito legal, com brincadeiras divertidas e ainda teremos os passeios.

Maria Sophia, de 9 anos, participa da Colônia de Férias pela segunda vez. No ginásio do bairro 249, ela contou que estava ansiosa para que as atividades começassem.

– Ano passado foi muito legal e este ano já está sendo. Estou me divertindo bastante e fazendo novos amigos. É a melhor maneira de aproveitar as férias.

Lúcia de Fátima Silva, de 62 anos, é moradora da Voldac e estava com o neto Pierry Neiser, de 8 anos, no ginásio do Retiro. Ela destacou que, por morar em apartamento, este tipo de atividade oferecida acaba sendo muito importante para o menino.

– Aqui ele consegue se divertir, conhecer e interagir com outras crianças. É importante demais esta Colônia de Férias, assim como as demais atividades que Prefeitura oferece para as crianças. Sábado, o meu neto foi no Zoológico e na semana passada estava no Jurassic Land, junto com o Cras Voldac. Sempre que chega em casa fala que brincou e se divertiu bastante. Fico muito feliz em ver a alegria dele – ressaltou.

O subsecretário da Smel, Daniel Alves considera a Colônia de Férias de Verão um sucesso.

– Conseguimos mais que dobrar o número de inscritos dos últimos anos, atendendo crianças de todos os bairros da cidade, e temos uma programação com muitas atividades, oficinas e passeios para as crianças durante estas duas semanas. Eles sempre estão acompanhados pelos nossos professores e estagiários de Educação Física – destacou Daniel.

Programação

A ‘Colônia de Férias de Verão’ tem a parceria das Secretarias Municipais de Educação (SME), Cultura (SMC) e Ação Comunitária (Smac), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). A programação conta com oficinas esportivas e culturais, além de recreação e passeios. Além disso, os participantes também vão receber um lanche por dia.

Na parte esportiva e de recreação há oficinas de dança, lutas, board games (jogos de tabuleiro), skate, além de ginástica rítmica e de trampolim. A Cultura vai levar oficinas de contação de histórias, capoeira, salão de humor, cartoon e caricatura, exposição de artes e exibição de filmes. Os passeios serão no Parque Aquático, na Biblioteca Municipal, no Zoológico Municipal, nos ginásios de ginástica e de skate, e no cinema.