Mais de 50% das vítimas de estupro na região têm menos de 11 anos

Sul Fluminense – Condenado pelo crime de estupro, um homem de 36 anos foi preso nesta quinta-feira (1º) por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). A prisão aconteceu no Siderlândia, em Volta Redonda, onde ele se escondia. O crime aconteceu em 2016 e a vítima, sua enteada menor de idade, foi estuprada com emprego de violência. A Justiça de Barra Mansa o julgou e condenou a 14 anos de prisão.

Segundo a Polícia Civil, o condenado trabalhava em uma multinacional do ramo de petróleo. Ao tomar conhecimento da condenação, estaria tentando negociar a demissão para fugir com o dinheiro da rescisão.

Este não é o primeiro caso a acontecer no Sul Fluminense. No dia 7 de janeiro deste ano, em Valença, um homem de 31 anos prestou depoimento à Polícia depois de ter sido denunciado pela ex-esposa. Ela descobriu que um ano antes, a filha, com 12 anos à época, era abusada pelo padrasto. O caso está sob investigação.

No dia 22 do mesmo mês, um técnico de enfermagem licenciado, condenado por estupro de duas crianças – então suas enteadas – foi preso no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ele respondeu ao processo em liberdade, mas foi condenado e, agora, cumprirá 30 anos de prisão em regime fechado.

O que une essas crianças, além do fato de terem sofrido uma das piores formas de violência a que o ser humano pode ser submetido, é que todas têm menos de 17 anos. Mas o que assusta ainda mais é saber que, segundo dados do Instituto de

Segurança Pública do Estado do Rio (ISP/RJ), mais de 50% das vítimas de violência sexual do Sul Fluminense são meninas entre zero e 11 anos de idade. Os dados levantados pelo DIÁRIO DO VALE referem-se ao ano de 2022.

Também assusta saber que, como nos casos exemplificados, os agressores são, em sua maioria, pessoas que convivem com as crianças e/ou têm a confiança delas. Pais, padrastos, avôs, tios, primos, irmãos, homens – até prova em contrário – acima de qualquer suspeita.

O perfil do abusador

Segundo o instituto Child Fund Brasil – que tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens em situações de privação, exclusão e vulnerabilidade social –, na maioria dos casos de abuso sexual infantil, o abusador é alguém que a criança conhece, convive, confia e ama.

Na maior parte das vezes, ele é membro da família e dispõe de certo poder sobre a vítima, como pai, padrasto, irmãos, primos, tios ou avós. Fora do âmbito familiar, o abuso também pode acontecer e o abusador costuma ser alguém conhecido da criança e com quem ela tem uma relação de confiança, como amigos da família, vizinhos, educadores, médicos, psicólogos, responsáveis por atividades de lazer e até técnicos de modalidades esportivas. Raras vezes o abusador é uma pessoa desconhecida.

Como prevenir o abuso sexual infantil?

Embora o abuso sexual infantil seja um tema complicado de ser abordado, é extremamente importante. Primeiro, porque ainda é algo que acontece frequentemente em muitos lares brasileiros e, segundo, porque ele pode ter consequências danosas às vítimas. Veja algumas dicas que podem ajudar a proteger o seu filho contra essa violência:

Converse com a criança sobre as partes íntimas do corpo

As crianças precisam saber nomear corretamente as partes do corpo e identificar o que é íntimo, para assim, poderem relatar aos pais quando algo fora do comum acontecer. Ensine ao seu filho o nome correto de todas as partes do corpo e explique sobre as partes íntimas, ensinando que ninguém poderá tocar nessas regiões e nem vê-las, apenas os pais quando forem dar banho ou trocar de roupa.

Explique sobre os limites do corpo

Ensine a criança a não permitir que ninguém toque as suas partes íntimas, ou ainda, que ela não toque nas partes íntimas de nenhuma pessoa, seja ela conhecida ou desconhecida. Alerte a criança para possíveis artimanhas usadas pelos abusadores, como trocar carícias por doces, apresentar um “cachorrinho” e assim por diante.

Incentive a criança a conversar com você

É preciso que o seu filho se sinta seguro para lhe contar qualquer coisa, inclusive uma situação de abuso. Muitas vezes, os abusadores pedem às crianças para manterem o ocorrido em segredo, seja ameaçando-a ou de maneiras lúdicas.

Se o seu filho for ensinado que segredos não são coisas boas e que ele sempre poderá (e deverá) contar a você tudo o que acontece, será mais fácil de identificar uma situação de abuso. Lembre-se que essa relação de confiança é muito importante e, por isso, a criança NUNCA deverá ser punida, criticada ou castigada por contar qualquer coisa sobre o seu corpo.

Saiba com quem seu filho anda e o que ele está fazendo

Muitos dos casos de abuso infantil acontecem quando uma criança passa horas sozinha com um adulto, que pode ser um membro da família ou um conhecido. Por isso, saiba o que seu filho está fazendo mesmo na sua ausência.

Se for preciso deixá-lo por horas com um adulto ou um adolescente responsável, tenha meios de vigiá-los por um tempo para saber como é esta relação. O melhor é sempre preferir situações nas quais seu filho integre-se a um grupo, pois isso dificulta a ação de abusadores.

Porém, tente saber sobre as pessoas que cuidarão da criança mesmo nesses casos. Por exemplo, se você for inscrever seu filho em um acampamento, saiba quem são os monitores e qual preparo eles possuem para prevenir e reagir contra um possível abuso.

Analise a reação da criança

Muito importante: sempre analise a reação da criança. Se ela demonstra não ter afeição por alguém próximo, que ela teoricamente deveria desenvolver afeto, tente entender o motivo.

Identifique os possíveis sinais de um abuso

Embora não seja fácil notar os sinais físicos de um abuso sexual, é possível que a criança tenha alterações no seu comportamento, como: irritação, ansiedade, dores de cabeça, alterações gastrointestinais frequentes, rebeldia, raiva, introspecção ou depressão, problemas escolares, pesadelos constantes, xixi na cama e presença de comportamentos regressivos (por exemplo, voltar a chupar o dedo). Outro sinal de alerta é quando a criança passa a falar abertamente sobre sexo, de forma não-natural para a sua idade, física e mental. Com informações do Child Fund Brasil.