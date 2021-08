Mais de 50 mil pessoas de Barra Mansa estão vacinadas com as duas doses

Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 17:13 horas

Barra Mansa – Município ultrapassou a marca de 50 mil pessoas com o esquema vacinal completa, que já tomaram as duas doses ou a dose única da Janssen, contra Covid-19, nesta terça-feira (03). Barra Mansa está prestes a atingir a marca de 140 mil doses aplicadas, que são divididas entre CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (03) pela Gerência de Vigilância em Saúde, o número de 50 mil pessoas completamente vacinadas foi atingido com o somatório da segunda dose e da dose única, atingindo 37,64% da cobertura vacinal em pessoas acima dos 18 anos.

Segundo os dados divulgados, 11% dos leitos clínicos estão ocupados e 89% disponíveis. Já os leitos de UTI têm 15% ocupados e 85% disponíveis. Em relação aos respiradores, 10% estão ocupados e 90% disponíveis. O boletim epidemiológico ainda totalizou 16.185 casos positivos, 615 óbitos e 15.378 pessoas curadas.

Segundo o secretário de Saúde, Dr. Sergio Gomes, os números de casos de Covid-19 em Barra Mansa estão estáveis.

– Estamos respeitando todos os protocolos e trabalhando com muita responsabilidade para salvar vidas, tanto nos atendimentos no setor público, como no processo de vacinação. Prova disso é que as taxas de ocupação são menores do que em outras épocas – disse o secretário.

Os munícipes que precisam de atendimento público em relação ao coronavírus podem procurar a Santa Casa de Misericórdia, o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, a UPA Centro e, em casos específicos de gestantes, puérperas e lactantes, o Hospital da Mulher. Os postos de saúde dos bairros também realizam o primeiro atendimento, encaminhando para os hospitais os casos mais graves.

Nesta terça-feira, as doses administradas foram em mulheres com 34 anos, além de gestantes, puérperas e lactantes de até 24 meses. Ludmila da Silva, 34, falou sobre seu processo de imunização.

– Graças a Deus, a vacinação está em um bom ritmo. É um alívio estar sendo imunizada por uma equipe tão prestativa como a do nosso município – comentou.

Nesta quarta-feira, 04, dando continuidade na vacinação, é a vez dos homens de 34 anos, gestantes, puérperas e lactantes de até 24 meses, além da segunda dose para pessoas já agendadas. Sendo o horário dividido em dois, de 08h às 12h para os nascidos de janeiro a junho, e de 12h às 16h para os nascidos de julho a dezembro.