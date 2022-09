Mais de 60 estudantes participam de uma trilha-aula na pedreira da Voldac

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 14:41 horas

Volta Redonda- Na manhã desta terça-feira, dia 20, mais de 60 estudantes do Instituto Presbiteriano de Educação (IPE), com o apoio e orientação da Equipe Socioambiental do MEP(Movimento Ética na Política), participaram de uma trilha-aula na Pedreira da Voldac, em Volta Redonda. A iniciativa da visita à pedreira partiu do Claudio Wilson da Cunha Callegari, professor de educação física do IPE, e um dos responsáveis pela parceria colaborativa com o MEP. “O apoio da direção do Instituto foi imediato diante da proposta socioeducacional e valorização de um espaço tão importante dentro de Volta Redonda”, contou o professor Cláudio.

Segundo Fernando Pinto, ecólogo e coordenador da Equipe Socioambiental do MEP, e um dos responsáveis por incentivar e valorizar a atividade, um dos objetivos desta ação é dar continuidade ao projeto de educação, proteção e recuperação do imponente maciço rochoso e o entorno, localizado no bairro Voldac, em Volta Redonda. “A rica biodiversidade da fauna e flora da Pedreira desativada no final da década de 1970 favorece incrementos científicos, de lazer e de contemplação, combinados com atividades socioeducativas. A caracterização oficial da Pedreira como Área Protegida ou Unidade de Conservação, UC (já protocolado na SMMA em 2021), bem como o incentivo a criação de plano de contingência de prevenção às queimadas, têm sido as proposições perseguidas pelo Movimento”, argumentou o ecologista, responsável pelo registro da coruja gigante, Jacurutu, residente na Pedreira.

Fernando, articulou alguns membros da equipe do MEP e também membros das associações de moradores da Voldac e Pinto da Serra para acompanharem a trilha, seguida de aula.

Encantamento, aprendizado e alerta

Os estudantes, ao caminharem pelas ruas do bairro e durante a trilha, aprenderam sobre a Pedreira e sua história, tão interligada à história de Volta Redonda. Encantados, divertiram-se e participaram ativamente, inclusive alguns despertaram com a consciência ecológica e recolheram um saco de lixo do local. “Não tenho dúvida, transformar o local em uma Unidade de Conservação será muito importante para população”, comentou o professor Claudio, ao agradecer a participação dos estudantes, colegas professores e a equipe do MEP.

A estudante Ana Beatriz achou o local maravilhoso e muito bonito. “Aprendi que tem questões históricas importantes em relação à cidade, porém notei que há falta de cuidado, poluir e fazer queimadas aqui deixa a gente triste. O professor tá certo quando fala que fazer uma lei para proteger o local é importante para educar e cuidar do local”, disse a aluna Ana.

Já o estudante Matheus Almeida achou o local muito interessante, mas abandonado. “Notei bastante queimadas e lixo, até coletamos meio saco de lixo. Uma pena, pois a Pedreira é linda”, ressaltou Matheus.

Outras manifestações, como o canto solo da estudante Rebeca Gomes ressaltando a natureza, o abraço e toque na árvore fizeram brilho da caminhada. Na quinta-feira, dia 22, outras duas turmas do ensino fundamental farão a mesma trilha.