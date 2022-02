Mais de 7.300 imóveis são vistoriados em Resende durante o mutirão da dengue entre janeiro e fevereiro

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 16:32 horas

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o balanço do mutirão da dengue realizado durante os meses de janeiro e fevereiro. Ao todo, foram realizadas 7.320 vistorias às residências além de 1.353 possíveis focos de procriação do mosquito Aedes Aegypti que foram eliminados.

O mutirão da dengue percorreu 17 bairros e 109 amostras foram coletadas, que passaram por uma análise rigorosa pelos profissionais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

As ações acontecem durante todo o ano com visita domiciliar, ações de panfletagem e orientação sobre possíveis depósitos de resíduos, além da explicação sobre a importância dos 10 minutos semanais para eliminar focos do mosquito.

– Tivemos um saldo muito positivo com o mutirão da dengue realizado entre janeiro e fevereiro deste ano. Conseguimos visitar o maior número de casas que conseguimos. Infelizmente, nem todas as casas dos bairros foram visitadas, porque muitos imóveis estavam fechados quando os agentes estiveram no bairro. Em uma ação conjunta com a Superintendência de Serviço Público, a secretaria de Saúde ainda realiza a retirada de entulhos. Novos mutirões acontecerão nos próximos meses e contamos com a colaboração dos moradores – explicou o secretário de saúde Tande Vieira.