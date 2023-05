Mais de 900 pinos de cocaína são apreendidos pela PM em Barra do Piraí

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 09:43 horas

Usuário foi interrogado e dois suspeitos fugiram durante ação

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Barra do Piraí, apreenderam neste sábado (13), grande quantidade de pinos de cocaína. A apreensão ocorreu na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Os agentes realizavam patrulhamento no bairro Morro do Gama, quando se depararam com um homem, de 48 anos, na descida do bairro. Ao avistar os policiais, o suspeito jogou um pino contendo cocaína ao chão, mas durante revista pessoal entregou mais um pino. Ao ser questionado pela PM, o homem teria afirmado ter comprado de um traficante na Rua Angra dos Reis.

Ao aproximar do local indicado pelo homem, os policiais avistaram dois suspeitos que fugiram. Após varredura minuciosa, os agentes localizaram uma sacola, em meio aos arbustos, com três bolas de droga contendo 902 pinos de cocaína. O material apreendido e o homem foram levados para a sede da 88ª DP, em Barra do Piraí. Ele foi ouvido, autuado pelo artigo 28 da lei 11.343/06, posse de drogas para consumo e liberado.