Mais de cinco mil alunos da rede municipal de Itatiaia receberão cestas básicas

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 13:21 horas

Itatiaia – Mais de cinco mil alunos da rede municipal de ensino de Itatiaia receberão cestas básicas nas próximas quinta-feira e sexta-feira, dias 02 e 03 deste mês. De acordo com a Secretaria de Educação, os responsáveis devem ir às escolas em dois horários, conforme o turno de cada aluno. Na parte de manhã será de 8h às 12h, e na parte da tarde, de 13h às 17h.

Os estudantes da EJA (Educação para Jovens e Adultos) também receberão as cestas e poderão pegá-las entre 18h e 21h.

A doação das cestas tem o objetivo de amenizar os danos causado pela pandemia do novo coronavírus, que está deixando as unidades de ensino paralisadas.

Casos

O boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (30), aponta que Itatiaia tinha 53 casos confirmados da Covid-19, sendo que 27 já estão recuperados, e o município não confirmou nenhuma morte por conta do coronavírus.

Desinfecção

A prefeitura de Itatiaia iniciou nesta semana, o serviço de desinfecção no espaços públicos com grande concentração de pessoas. A higienização consiste na pulverização com quartenário de amônio, uma substância química que possui alto poder desinfetante.

Alguns locais do Centro da cidade, como a Praça Mariana Rocha Leão, o Fórum e o Cemitério Municipal já foram higienizados por meio da Vigilância Ambiental, coordenada pela Secretaria de Saúde.

O secretário de Saúde, Carlos Magno Goulart, explica a importância da desinfecção em locais com um grande fluxo de pessoas.

— A iniciativa tem como objetivo controlar a disseminação do vírus. Queremos conter o contágio nos logradouros públicos onde as pessoas transitam e têm bastante contato. Quando os indivíduos compartilham um espaço já higienizado, sobretudo com uso do quartenário de amônio, que tem eficácia comprovada e uma duração de seis meses, a situação fica mais controlada – concluiu o secretário.