Mais de cinco mil animais são imunizados na terceira etapa da Vacinação Antirrábica, em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 19:02 horas

Volta Redonda– A terceira etapa da Vacinação Antirrábica, em cães e gatos, aconteceu neste sábado, dia 07, em Volta Redonda. Segundo a Prefeitura, cerca de 5.400 animais foram imunizados em onze locais do município. Ao todo, já foram aplicadas mais de 13 mil doses, de acordo com informações do Executivo.

Este ano, os postos de vacinação foram ampliados, de 36 para 50, a fim de evitar aglomerações. Além disso, eles foram distribuídos em cinco sábados, de acordo com áreas geográficas do município para atender melhor a população.

Nos bairros Três Poços, Jardim Paraíba, Vila Americana e Volta Grande, as doses da vacina foram ministradas nas Unidades Básicas de Saúde. Já nos bairros Santo Agostinho e Água Limpa, a vacinação aconteceu em dois pontos: nas Escolas Municipais Jaime Martins e Juraci Varanda, além das unidades de saúde. No Aero Clube, a vacinação foi disponibilizada na Unidade do Prefeitura Mais Presente; em Niterói na Arena Esportiva; e no Jardim Amália na praça do bairro.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, frisou que aderir à campanha de vacinação é muito importante para proteger não só o animal, mas também a saúde das pessoas.

– A raiva é uma doença extremamente grave e de alta letalidade. A melhor maneira de proteção e através da vacinação – disse a coordenadora, que reforçou que a vacinação ainda acontecerá em mais dois sábados para os bairros que ainda não foram contemplados.

Paulo Cesar é morador do bairro Laranjal e levou sua cadela para vacinar na Unidade Básica de Saúde do Jardim Paraíba.

– Acho extremamente importante a participação nas campanhas de vacinação. Tem que levar o animal para vacinar, isso garante a saúde deles e nossa também – comentou.

Tarcísio Silva, mora próximo da unidade de saúde e aproveitou a manhã para vacinar todos os seus animais de estimação.

– Tenho três gatos e três cachorros, e já trouxe quase todos para a vacinação. É importante para eles e para a gente. Sempre gostei de animais e o cuidado com a saúde e bem-estar deles sempre foi uma prioridade – disse.

Foram mobilizados mais de 60 profissionais, entre médicos veterinários, agentes de saúde, agentes de endemias e estudantes de Medicina Veterinária voluntários. E para a segurança dos profissionais e da população, todos os protocolos de prevenção estão sendo seguidos. Como por exemplo, só é permitida a entrada e vacinação de um animal por vez e os responsáveis devem estar usando máscara.