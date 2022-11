Mais de cinco toneladas de maconha são apreendidas na Via Dutra - Diário do Vale

Mais de cinco toneladas de maconha são apreendidas na Via Dutra

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 10:06 horas

Rio – Na noite deste domingo, dia 13, agentes da DRE, com apoio da 60ºDP (Campos Elísios), apreenderam um caminhão, na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu, com mais de cinco toneladas de maconha. Avaliada em mais de 8 milhões de reais, a droga estava acondicionada em sacos plásticos em meio a uma carga de carne de porco.

De acordo com os investigadores, o material seguiria para o Complexo da Penha de onde seria distribuído para outras comunidades em que o tráfico de drogas é controlado pela mesma facção do complexo de favelas da zona norte, como por exemplo Fallet/Fogueteiro e Jacarezinho.

“O Complexo da Penha é utilizado pela facção como um grande entreposto. Nossas investigações indicam que o material veio do Paraná e, depois de ser descarregado no conjunto de favelas, seria distribuído na zona central do Rio de Janeiro e em outras comunidades da Zona Norte”, declarou o titular da DRE, delegado Marcus Amim.

O motorista do caminhão e a droga foram encaminhados para a sede da DRE, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante. As investigações continuarão com o objetivo de identificar os destinatários bem como os fornecedores.

A DRE conta com a apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias anônimas. O sigilo é garantido.