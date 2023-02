Mais de cinquenta gestantes são contempladas com kits natalidade em Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 14:39 horas

Pinheiral – As gestantes acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pinheiral receberam nesta terça-feira (28) os kits natalidade entregues pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município. De acordo com a titular da pasta, Patrícia Rivello, 61 mulheres foram contempladas com o benefício. “Essas gestantes foram avaliadas pela equipe técnica dos CRAS, são gestantes em vulnerabilidade social e esse é um benefício eventual do município que colabora com essas mulheres”, explicou.

Ainda segundo a secretária, o auxílio é assegurado pela Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) e faz parte da atenção e apoio à primeira infância. “O kit é destinado aos cidadãos e suas famílias que, por algum motivo, não estão conseguindo arcar com as adversidades”, disse Patrícia Rivello, acrescentando que, além do enxoval, cada gestante recebeu um kit higiene – fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde – contendo álcool 70%, sabonete, gaze e pomada infantil.

“Foi muito positivo esse encontro, pois é um momento importante da vida das gestantes; mais uma criança que está vindo ao mundo e nada melhor do que ser acolhida de forma carinhosa e garantindo direitos à criança”, finalizou.