Mais de dez mil candidatos disputam vaga de deputado federal

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 17:29 horas

Brasília – A Justiça Eleitoral recebeu 10.467 inscrições para disputar uma vaga para Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Trata-se do maior número de candidatos desde a volta da democracia, nos anos 1980. Como comparação, nas eleições de 2018, 8.588 candidatos se inscreveram.

O número ainda pode mudar até 12 de setembro, quando termina o prazo para Justiça Eleitoral julgar as inscrições. No momento, 1.035 pedidos foram deferidos e 110 candidaturas foram consideradas inaptas, a maioria por causa da renúncia dos candidatos. Com isso, 10.357 candidatos continuam na disputa por uma vaga na Câmara.

O perfil dos candidatos registrados mostra um aumento no número de candidatas mulheres e de candidatos que se autodeclaram pretos. Na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste ano estão 3.596 candidatas mulheres (35%) e 1.440 negros (14%). Em 2018 foram inscritas 2.767 mulheres (32%) e 937 candidatos negros (11%).

Em números absolutos, trata-se de um crescimento de 30% no número de candidatas mulheres e de 54% dos candidatos negros, em comparação com a eleição passada.

Outra mudança significativa é no perfil da escolaridade dos candidatos. Entre os registrados, 58% têm ensino superior completo. Em 2018, eram 54%. Também aumentou o número de candidatos com patrimônio declarado de R$ 1 milhão ou mais. São 1.424 milionários registrados ou 21% dos que declararam os bens à Justiça Eleitoral. Em 2018, eram 1.047 ou 19%.

Outras características do perfil dos candidatos se mantiveram semelhantes à eleição passada. Dos registrados, 44% têm mais de 50 anos e 32% têm entre 41 e 50 anos. Quase 52% são casados. As profissões mais comuns continuam sendo a de empresário (1.333 candidatos) e advogado (847), além de servidores públicos (584) e profissionais da educação (579).

Fonte: Agência Câmara de Notícias