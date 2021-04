Mais de mil idosas de 65 anos são vacinadas em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 19:42 horas

Barra Mansa – Cerca de 1.026 idosas de 65 anos foram vacinadas contra a Covid-19, nesta terça-feira (6), em Barra Mansa. Os homens desta faixa etária serão imunizados amanhã (7). Também foram vacinados 51 profissionais da Saúde de 25 e 30 anos com, 35 idosos de 78 anos e 13 guardas municipais. A ação aconteceu em sistema drive-thru no Parque da Cidade e no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Também foram imunizados três acamados de 60 anos atendidos pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e oito idosos de 78 anos no distrito de Amparo. Ao todo, foram aplicadas 1.136 doses.

A vacinação para os homens de 65 anos segue em sistema drive-thru no Parque da Cidade e em horários diferentes conforme o mês de aniversário. Nascidos de janeiro a junho devem procurar o atendimento das 08h às 12h, de julho a dezembro, das 12h às 16h e qualquer data de nascimento das 16h às 18h. A medida visa evitar aglomerações.

Para receber a dose é necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Os veículos devem acessar o local obrigatoriamente pelo portão central na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro.

Doses aplicadas

Barra Mansa já imunizou 24.915 pessoas e aplicou 31.331 doses da vacina. O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, falou sobre o avanço da vacinação.

– Conforme a faixa etária vai diminuindo, maior é o público a ser vacinado. Visando evitar aglomerações, dividimos em grupos, o que oferece mais conforto e segurança. Estamos seguindo todas as determinações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e avançamos na imunização da população de Barra Mansa – explicou.