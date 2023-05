Mais de mil pessoas acompanham abertura oficial da Copa Diarinho, em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 10:19 horas

Volta Redonda – A 18° Edição da Copa Diarinho foi aberta oficialmente na manhã deste sábado (6), no Ginásio Amaro Inácio, no Retiro. Entre atletas, familiares e torcedores, mais de mil pessoas estiveram presentes no evento.

Compondo a mesa da cerimônia, o diretor-presidente do DIÁRIO DO VALE, Luciano Pançardes; a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela; o deputado estadual Munir Neto; o vereador Betinho Albertassi e o prefeito Antônio Francisco Neto.

Após a entrada das delegações e da execução do Hino Nacional, a secretária Rose Vilela agradeceu pela oportunidade de realizar, após sete anos, mais uma edição da Copa Diarinho. “É como se fosse a primeira vez, mas é a décima oitava. A Copa Diarinho tem grande importância social e, depois de sete anos, estamos de volta”, comemorou. “Gostaria de agradecer e parabenizar o Luciano Pançardes, e desejar sucesso na gestão do novo DIÁRIO DO VALE”, acrescentou.

Rose destacou também o ambiente saudável e de alegria proporcionado pela Copa Diarinho. “Que seja pela paz nas escolas, pela paz na nossa cidade. Agradeço a presença dos familiares, pois a família é a base de tudo”, concluiu.

O vereador Betinho Albertassi, por sua vez, parabenizou os jovens que estão vivendo o sonho do esporte. “Temos aqui pais que apostam no futuro de seus filhos. O DIÁRIO DO VALE traz essa grande festa para Volta Redonda”, observou.

Já o diretor-presidente do DIÁRIO DO VALE, o jornalista Luciano Pançardes, disse que é uma grande satisfação realizar a Copa Diarinho. “Esta Copa é muito importante para nossa região. Desejo que seja uma competição segura, saudável, para que possamos revelar novos talentos”, disse, desejando sucesso às equipes.

“Os atletas com certeza vão dar um show na Copa Diarinho, e é uma alegria ver esse ginásio lotado. Depois de sete anos conseguimos retornar com o apoio do prefeito Neto, da secretária Rose”, afirmou o deputado Munir Neto, agradecendo ao DIÁRIO DO VALE por prontamente ter aceitado o desafio de realizar mais uma edição do evento. “Agradeço a todos os familiares que trouxeram seus filhos para este evento maravilhoso”, concluiu.

O prefeito Neto, em seu discurso, agradeceu o empenho da equipe do DIÁRIO DO VALE, assim como dos funcionários da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e da Secretaria de Ação Comunitária (Smac). “Agradeço também aos pais e, principalmente, a vocês, atletas. Às equipes de fora, sejam bem-vindas à nossa cidade e a mais uma Copa Diarinho”, finalizou.

A Copa Diarinho reúne 53 instituições, 212 equipes, 2.968 atletas e as cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Rio Claro e Vassouras em uma competição que segue até o dia 2 de julho.