Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 18:30 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM apreenderam na tarde desta segunda-feira, dia 21, 1.133 pinos de cocaína em Volta Redonda. Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2), foram apurar denúncia de tráfico de drogas, no bairro Candelária, onde prenderam uma pessoa, e detiveram outra.

Além do entorpecente, foram apreendidos na localidade, um revólver, capa de colete, saco com pequena quantidade de pasta de cocaína pura, além de 11 mil pinos plásticos vazios, rádio, bateria, coldre, seis munições de revólver de calibre 38, e vasta quantidade de etiquetas.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.