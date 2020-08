Mais dois óbitos por Covid-19 são confirmados em Angra dos Reis

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 18:04 horas

Angra dos Reis – Dois homens, de 72 e 87 anos, ambos com comorbidades, morreram por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da prefeitura de Angra dos Reis. As duas mortes eram consideradas suspeitas e foram confirmadas nesta quinta-feira (27). Um dos óbitos ocorreu no dia 3 de junho, no Hospital de Praia Brava, e o outro no dia 22 deste mês, no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Segundo a prefeitura, o passar mal, o paciente foi atendido no Hospital Municipal da Japuíba e, por ter plano de saúde, foi transferido para Petrópolis, a pedido da família. Angra dos Reis tem 18 óbitos sob investigação.

Angra dos Reis apresentou 24.680 casos notificados. No momento, há 4.729 casos confirmados de coronavírus e 4.014 já estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 177 casos confirmados. Destes, 172 já estão recuperados. Há ainda 18 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 36 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos, atende a 26 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem seis pacientes internados. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 32 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 42,67 %. Há quatro pacientes internados em instituição privada.

Ao todo 451 casos foram descartados e 19.500 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.610 em isolamento domiciliar e 16.890 já recuperados.