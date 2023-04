Mais empregos em BM

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 09:13 horas

O prefeito Rodrigo Drable recebeu nesta segunda-feira (10), em seu gabinete, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, e demais membros da nova diretoria. Durante o encontro foi discutida a geração de empregos pelo setor no município e demais pautas pertinentes ao grupo.

Na oportunidade, Drable destacou a importância de estreitar laços com os sindicalistas e desenvolver um trabalho conjunto para fomentar a economia e a geração de empregos no município.

– Nossa gestão tem concentrado um grande esforço na atração de novas empresas e a implementação de negócios, o que sem dúvida fortalecerá o sindicato. Para isso, precisamos que seja uma entidade atuante – disse o prefeito.

100 dias

O governador Cláudio Castro completa 100 dias em sua nova gestão à frente do Governo do Rio com mais saúde, mais segurança e mais empregos no estado. O ritmo de crescimento econômico foi impulsionado pelo reaquecimento do turismo, que contribuiu para garantir o protagonismo do Rio de Janeiro no cenário nacional e mundial, gerando renda e oportunidades. Os três primeiros meses de 2023 também foram o impulso inicial da gestão para elencar as prioridades que vão nortear os próximos quatro anos.

Retomada

Em sua fala Castro foi taxativo: “Nosso estado passa por um momento fértil de crescimento, que pode ser constatado nos dados analisados nesse período. Não vamos poupar esforços e investimentos para que a população tenha serviços públicos de qualidade. A retomada do Rio de Janeiro passa pelo aumento de turistas, pela redução dos índices de criminalidade, pelas entregas na área da Saúde, como o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e a expansão do Samu para municípios, no ranking dos estados que mais geraram empregos formais, entre outros. Apresentar esses números é um compromisso em prestar contas à sociedade”, disse.

ICMS álcool

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a transferência do recolhimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidro combustível (AEAC) das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras (diferimento ou substituição tributária para trás) não gera o direito de crédito do imposto para essas distribuidoras. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada em 24/3.

Nova juíza em BP

A juíza do Trabalho, Drª Fabrícia Aurélia Lima Rezende, assumiu a 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí. O termo de posse foi assinado de forma presencial, no salão nobre do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) na semana passada.

Armas e munições I

O Projeto de Lei (PL) 3.713/2019 altera o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826 de 2003), que trata de registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), sugere a suspensão do porte de arma nos casos de violência doméstica, a criação de dispositivos de caráter antimilícia e a responsabilização de entidades ou indivíduos pelo desvio de arsenais.

Armas e munições II

O relator lembra que, entre 2019 a 2022, o número de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) registrados saltou de 117.647 para 813.377. No mesmo período, 905.858 novas armas foram inscritas em nome de CACs. Alessandro Vieira lembra que, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, uma só pessoa podia registrar até 60 armas de fogo, sendo 30 de calibre restrito. Um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado em janeiro limitou o arsenal a apenas três armas por pessoa. Policiais e militares podem portar mais armas de fogo. O decreto reduz de 5 mil para 600 a quantidade de munições permitidas por armamento para os CACs.

Exonerado

Luiz Gonzaga Barbosa Aragão foi exonerado da chefia da Unidade de Conservação Parque Nacional de Itatiaia (PNI). O PNI é ligado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A portaria é datada de 13 de março e foi assinada pelo presidente do órgão.

O ICMBio ainda não indicou o novo nome. Vale lembrar que Aragão fez uma série de transformações no PNI e era querido por frequentadores, funcionários, turistas e montanhistas.

Temporada

Por falar em Parque Nacional do Itatiaia, dia 15 acontece a abertura oficial da Temporada de Montanha do PNI.

Vendas on line

No primeiro trimestre de 2023, os pequenos e médios e-commerces do Rio de Janeiro movimentaram cerca de R? 47 milhões, o que representa um aumento de 21% em comparação ao mesmo período de 2022, quando registrou R? 38,6 milhões. O levantamento foi realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais que é líder na América Latina.

Refugo I

Os Correios realizarão no dia 2 de maio, a venda de objetos postais tidos como refugo. Refugo é considerado o objeto cujas tentativas de entregas sucessivas foram frustradas, além de não terem sido reclamados, nem pelo destinatário, nem pelo remetente. Após a prescrição do prazo de direito à reclamação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é colocado, então, para a alienação.

Refugo II

O certame é composto por seis lotes, em que serão alienados 50.073 itens como celulares e periféricos, equipamentos diversos – máquinas de costura e instrumentos musicais – além de drones e material de microinformática – como impressoras, note-books e tablets. A relação completa dos lotes está disponível no portal Licitações-e. Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 2.468,70 a R$ 253.543,84.