Mais estados norte-americanos decretam uso obrigatório de máscaras

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 08:54 horas

Agravamento da crise de saúde não deixou outra escolha

Atlanta – Mais governadores de estados norte-americanos decretaram nessa quinta-feira (16) a obrigatoriedade do uso de máscaras em público, em alinhamento à posição de que o uso obrigatório dos equipamentos de proteção é necessário para combater a pandemia do novo coronavírus e não apenas uma questão de escolha pessoal.

O governador do Colorado, o democrata Jared Polis, anunciou que iria pedir que a maioria das pessoas usasse proteção facial em espaços internos, como lojas e empresas.

O republicano Asa Hutchinson, do Arkansas, divulgou decreto similar, enquanto o governador de Ohio, Mike DeWine, também republicano, ampliou medida anterior para incluir mais pessoas.

Todos os três haviam resistido em editar os decretos estaduais, mas agora dizem que o agravamento da crise de saúde não deixou outra escolha.

“O número de casos de Covid-19, hospitalizações e mortes falam por si próprios e indicam que precisamos fazer mais”, disse Hutchinson em pronunciamento à imprensa.

Os casos de Covid-19 dispararam nas regiões Sul e Oeste dos Estados Unidos, desde que as autoridades locais começaram a aliviar as restrições sociais e econômicas que tinham o objetivo de desacelerar a propagação da doença. Na quinta-feira, a Flórida registrou aumento recorde de 156 mortes. O recorde anterior era de 133 no dia 9 de julho.

Com informações da Agência Brasil *