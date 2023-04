‘Mais Médicos’ abre 6.252 vagas e 36 delas são na região

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 07:49 horas

Sul Fluminense – O Programa Mais Médicos, do Governo Federal abriu 6.252 vagas para repor profissionais de saúde em lugares que deixaram de ser atendidos pelo projeto nos últimos seis anos. O edital foi publicado nesta terça-feira (18) pelo Ministério da Saúde, e também expande vagas em áreas que enfrentam dificuldades para manter médicos.

Na região, 36 vagas foram abertas: duas em Barra Mansa; 12 em Angra dos Reis; uma em Barra do Piraí; uma em Mangaratiba; duas em Paracambi; três em Paraíba do Sul; duas em Miguel Pereira; quatro em Piraí; seis em Volta Redonda e três em Três Rios. Pela lista divulgada pelo site do programa, os postos de trabalho estão distribuídos em 2.074 municípios, sendo que mil vagas são inéditas em localidades da Amazônia Legal.

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos tem o objetivo de garantir o acesso dos brasileiros à saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a chamada Atenção Primária, que é considerada porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Adesão dos municípios

Neste primeiro momento, os gestores de saúde municipais dos locais indicados no edital devem indicar quantas vagas pretendem preencher. O Ministério da Saúde pede prioridade no direcionamento dos profissionais a equipes de atenção básica que não têm médicos, ou que atendam populações que dependam exclusivamente do SUS e ainda a populações de ribeirinhos, quilombolas, assentados e indígenas. Como obrigações, as prefeituras devem garantir moradia ao profissional do projeto, alimentação e água potável, além de transporte adequado e seguro para o médico se deslocar ao local de trabalho que tiver difícil acesso.