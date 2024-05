Mais Segurança: TJ amplia monitoramento dos prédios da Justiça no Estado

Estado do Rio – Uma sala repleta de painéis que monitoram câmeras de segurança instaladas em todos os prédios da Justiça estadual 24h por dia, mesmo em sábados, domingos e feriados. Assim é o Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário, que funciona no Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). O espaço foi recentemente ampliado, mais que dobrando a capacidade de visualização das cerca de 5 mil câmeras presentes nas unidades da Justiça do Rio na Capital e no interior.

O Centro Integrado, inaugurado em 2010, integra um pacote de segurança do Poder Judiciário do qual fazem parte, ainda, medidas como controle de acesso, botão de pânico, policiamento ostensivo, entre outras iniciativas realizadas pela Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI).

“Essa reformulação é muito importante para o Tribunal. Importantíssima para a segurança de nossos prédios, de magistrados e de servidores de todo o estado. Hoje nós podemos fazer este trabalho todo em razão da tecnologia. Quanto mais nós investirmos, melhor”, destacou o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, em visita ao espaço nesta quarta-feira, onde foi recepcionado pelo secretário-geral de Segurança Institucional, Francisco Costa Matias de Carvalho.

Também participaram da visita os juízes auxiliares da Presidência Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros e Renata Guarino Martins, e o secretário-geral de Logística Bruno Coelho Silva.