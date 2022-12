‘Mais Social Angra’ busca impulsionar a geração de renda - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 11:53 horas

Angra dos Reis – O projeto ‘Mais Social Angra’ será lançado na próxima quinta-feira (15), em Angra dos Reis. Voltado à população em situação de vulnerabilidade social, irá oferecer 400 vagas para jovens e adultos que buscam ações educativas e subsídios para inserção no mercado profissional. As oportunidades serão distribuídas em oito CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município, a partir de janeiro.

O projeto é fruto de parceria firmada entre Senac, Sesc-RJ e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social. O lançamento da iniciativa será realizado às 11h, no CEA (Centro de Estudos Ambientais) – Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito – Praia da Chácara.

O evento contará com a presença do prefeito Fernando Jordão; do secretário de Governo, Cláudio de Lima Sírio; e do secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Barbosa Sampaio.

O projeto

O ‘Mais Social Angra’ irá proporcionar aos participantes o reconhecimento de potencialidades e interesses em relação ao trabalho, bem como o acesso a informações como direitos e oportunidades de inclusão produtiva, para possibilitar a inserção no mercado profissional.