Mais um acidente na Colônia Santo Antônio deixa motorista ferido - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 12:24 horas

É o terceiro acidente em menos de três meses: motorista ficou preso no carro

Barra Mansa – Um acidente no fim da manhã desta terça-feira (10), nas proximidades do campo do Barra Mansa FC, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, deixou um motorista ferido. Ele estava dirigindo um Fiesta Branco.

O acidente ocorreu na Estrada Governador Chagas Feitas, próximo a MaxFer. É terceiro caso que ocorreu no local em menos de três meses. Segundo testemunhas o carro ficou preso ao matagal do barranco. O Corpo de Bombeiros da cidade e o Samu foram acionados.

Mais informações no decorrer do dia.