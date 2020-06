Mais um homicídio é registrado em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 08:04 horas

Volta Redonda – Um homem, de 33 anos, foi encontrado morto na noite de domingo (07) às margens da Rodovia do Contorno, em Três Poços, em Volta Redonda. Segundo informações, a vítima morava no Açude. O corpo foi encontrado com várias perfurações, provocadas por tiros com arma calibre 45mm. Após perícia, dois estojos do mesmo calibre foram encontrados no local.

Este foi o quarto homicídio registrado em 24h no município. Na noite de sábado (06) , um jovem, de 20 anos, identificado como Willian de Oliveira Vargas, foi morto a tiros na Rua 10, no bairro Açude II.

Já na madrugada de domingo, uma mulher, de 36 anos, identificada como Elizângela Rodrigues Fonseca, foi morta com um tiro na cabeça enquanto comemorava seu aniversário dentro de uma casa localizada no mesmo endereço, na Rua 10, no bairro Açude II. Na ocasião, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital com vida.

No mesmo dia, um homem, não identificado, foi baleado na Rua 1.041, no bairro Volta Grande II. Segundo informações, a vítima tentou pedir ajuda ao ser baleada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Não há informações sobre a identificação e prisão de nenhum suspeito em todos os crimes.