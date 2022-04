Mais um mutirão de exames preventivos será realizado pela prefeitura de Resende na quarta-feira

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 15:19 horas

Campanha acontece em horário estendido, das 17h às 21h, em 16 unidades de saúde, mediante agendamento via telefones

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove um novo mutirão de exames preventivos, nesta quarta-feira, dia 27, em horário estendido. A campanha acontece em 16 unidades de saúde, das 17h às 21h.

Os exames preventivos devem ser agendados previamente através dos telefones das unidades onde serão realizados: PSF Liberdade – (24) 3360-2890; PSF Cabral – (24) 3360-6680; PSF Cidade Alegria (Caixa d’água) – (24)3381-6935; PSF Jardim Alegria/Beira Rio – (24) 3383-1720; Clínica da Família – (24) 3381-4201; PSF Paraíso – (24) 3354-6571; PSF Jardim Primavera – (24) 3381-7791; PSF Grande Alegria – (24) 3354-8178; PSF Itapuca – (24) 3360-5259; PSF Morro do Cruzeiro – (24) 3354-8756; PSF Surubi – (24) 3354-1935; PSF Novo Surubi – (24) 3360-5072; PSF Cabral/Alambari – (24) 3360-6060; PSF Manejo – (24) 3354-7505; PSF Centro – (24) 3355-4511; PSF São Caetano – (24) 3360-5854.

A campanha é voltada para as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, principalmente aquelas com vida sexual ativa.

-O mutirão de exames preventivos em horário estendido busca atender a demanda de mulheres que têm compromisso ou trabalham, e não conseguem ir até às unidades de saúde durante o dia. Esta ação é muito importante para ter o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, entre outras doenças. As mulheres devem fazer seus exames ginecológicos regularmente. Durante o mutirão também são realizados o exame físico das mamas e orientações sobre o autoexame. Após a confirmação para realização do exame preventivo, as pacientes devem levar o CPF e/ou o cartão do SUS – frisou o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Vale destacar que o prazo para o resultado do exame preventivo é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade de saúde onde foi realizado. As próximas datas e locais serão divulgados nas redes sociais da Prefeitura.