Mais um suspeito é preso por descumprir medida protetiva em Volta Redonda e Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 08:02 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, coordenados pela delegada titular Juliana Almeida Alves, prenderam na quarta-feira (01), um homem por descumprimento de medidas protetivas. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, a vítima havia feito um registro contra o autor pelos crimes de incêndio, dano e ameaça, no âmbito de violência doméstica. Na ocasião, as medidas protetivas foram requisitadas pela delegacia e deferidas pela Justiça.

Com base em informações através de um trabalho de inteligência, os agentes localizaram o suspeito no bairro Açude II, em Volta Redonda.

Foi o quarto homem preso por descumprir determinação judicial nos últimos três dias . Na terça-feira, foi cumprido mandado de prisão preventiva por crimes de lesão corporal e de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. O homem foi detido no bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Barra Mansa.

No mesmo dia, a segunda prisão aconteceu no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Contra o suspeito, foi cumprido mandado de prisão condenatória por descumprimento de medidas protetivas.

Na segunda-feira (30), policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda já tinham realizado a prisão um homem suspeito de descumprimento de medidas protetivas. Ele foi capturado no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão preventiva.