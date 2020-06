Mais uma etapa de vacinação contra H1N1 acontece nesta sexta-feira, em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 17:39 horas

De 8h às 17h, na Ilha São João, vacinação em sistema drive-thru para professores das redes públicas e privada de ensino, adultos de 55 a 59 anos, idosos, além de pessoas com doenças crônicas

Volta Redonda- O município vai promover mais uma etapa da Campanha de Vacinação Contra a Influenza (H1N1), nesta sexta-feira, dia 26, em sistema drive-thru, na Ilha São João das 8h às 17h. O público beneficiado são professores das redes públicas e privada de ensino, adultos de 55 a 59 anos, idosos, além de pessoas com doenças crônicas.

Esse último grupo, que não faz parte do indicador do Ministério da Saúde, está inserido nas estratégias da administração municipal que vacinar o maior número possível de pessoas em Volta Redonda. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, Volta Redonda já imunizou 95% do público-alvo preconizado pelo Ministério da Saúde.

– Na sexta-feira esperamos atingir o total de pessoas que precisam ser imunizadas na cidade. E, mais uma vez, estaremos vacinando em sistema de drive thru para evitar aglomeração de pessoas – disse a secretária.

Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus, a vacina contra a gripe aumenta a imunidade do grupo de risco e reduz a circulação do vírus Influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19 e, em casos da doença, impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.

O prefeito Samuca Silva ressalta que a vacinação é importante para descartar outros tipos de gripe.

– A vacinação contra a Influenza ajuda também a evitar o agravamento de doenças respiratórias e, consequentemente, do atendimento na nossa rede de saúde, evitando a necessidade de uma possível internação. Por isso, é tão importante aproveitar para vacinar – disse o prefeito.