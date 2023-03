Makuna Jack é atração do St. Patrick’s Day em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 11:32 horas

Volta Redonda – A banda Makuna Jack é a atração deste sábado (11) na comemoração do Saint Patrick’s Day em Volta Redonda. A festa – que homenageia o santo irlandês São Patrício, padroeiro dos cervejeiros – acontece a partir das 18h na Cervejaria Paranoide, no Aterrado.

Formada pelos músicos volta-redondenses Ástor Precioso (teclados), Dener Godinho (bateria), Rodrigo Lobato (guitarra) e Romão Precioso (baixo), a banda tem em seu repertório músicas de grupos renomados, como The Beatles, Queen, Tears for Fears e The Police, dentre outros. A entrada é gratuita.

Romão Precioso e Rodrigo Lobato integram a banda Makuna Jack

Foto: Leonardo Avelino