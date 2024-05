Makuna Jack é atração do May Fest VR neste sábado (25), na Vila

Volta Redonda – A banda Makuna Jack é atração deste sábado (25) no May Fest VR, que vai até domingo (27), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. A entrada é franca. O May Fest é o maior festival de gastronomia do Sul Fluminense e conta com praça de alimentação, food trucks, área kids, apresentação de DJs, programação musical e presença das principais cervejarias da região.

A Makuna Jack, que sobe ao palco às 21h, é composta por Rodrigo Lobato (guitarra e voz), Romão Precioso (baixo e voz), Ástor Precioso (teclado e voz) e Dener Godinho (bateria e voz).

Inspirados por lendas da música como The Beatles, Clube da Esquina, James Taylor, Queen, Lenine e Elton John, a Makuna Jack oferece uma sonoridade diversificada que encanta públicos de todas as idades.

Confira a programação completa:

Sábado – 25/5

15h30 Banda Madeimoselle

18h30 Banda Handmade

21h Banda Makuna Jack

Domingo – 26/5

15h30 Banda Caramelo

18h Banda Mão de Onça

20h30 Banda Clássika