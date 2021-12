Mal tempo provoca acidentes na Via Dutra no Sul Fluminense

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 18:06 horas

Sul Fluminense – Policiais rodoviários federais registraram, nesta sexta-feira (17/12), três acidentes ocorridos na Via Dutra, no trecho da rodovia que corta o Sul Fluminense. Todos ocorreram nesta tarde e a maioria deles foi provocada pelo tempo nublado seguido de chuvas.

Um dos acidentes ocorreu entre os Kms 262 e 263, em Barra Mansa, envolvendo três carretas e um carro de passeio. Agentes da PRF informaram que não houve vítimas, mas que as colisões provocaram interdição total da rodovia, no sentido São Paulo, por cerca de meia hora, causando congestionamento.

Também um caminhão transportando batatas tombou sobre a mureta que divide os dois sentidos da Via Dutra. Não houve feridos e também chovia no momento do acidente, ocorrido no Km 262, no sentido São Paulo.

Fato que provocou uma interdição parcial, formando um congestionamento de 12 quilômetros.

Também chovia quando um carro pegou fogo após se envolver em um acidente com outro veículo, no km 262, da pista sentido Rio, próximo ao bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. Bombeiros controlaram o fogo e não houve feridos.

Até por volta das 14h30, o tráfego funcionava em meia pista, chegou a provocar o que provocava um congestionamento de seis quilômetros.

Foto: PRF