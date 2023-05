Malabarista é preso por agredir cachorro em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 11:33 horas

Veja o vídeo do resgate

Vídeo: Redes Sociais

Barra Mansa – Uma voluntária da Sociedade Protetora dos Animais (SPA) flagrou, neste sábado (20), uma agressão a um cachorro no centro da cidade. De acordo com a nota divulgada pela instituição, um homem que fazia malabarismos no semáforo agrediu um cachorro porque este queria, simplesmente, brincar com uma das bolinhas manipuladas pelo suspeito em sua apresentação.

De acordo com o relato da voluntária, o homem teria agredido o cão com um pedaço de borracha, atingindo-o com força nas costas. O animal gritou de dor e caiu ao chão. Populares que presenciaram a agressão saíram em defesa do cachorro e acionaram o Corpo de Bombeiros, que resgatou o animal. O agressor foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia (DP), onde ficou preso. O cão foi levado a uma clínica veterinária por voluntários e, até o momento, se recupera em um lar temporário.

Cão foi agredido com um pedaço de borracha.

Foto: Redes Sociais